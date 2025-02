Nieuwe minimarathon in Asten – Heusden

De organiserende vereniging pakt het meteen goed aan, want op zaterdagavond kun je ook meedoen met de zadelrubriek van de minimarathon. Op zondag rijden de menners twee manches. De wedstrijd is opengesteld voor alle combinaties inclusief vierspan pony’s en vierspan paarden.

Verkennen is mogelijk op zaterdag en op zondagochtend en tijdens de lunchpauze. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro.

Inschrijven is mogelijk via MijnKNHS en via e-mail.

