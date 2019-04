Nieuwe opzet Paardenspektakel Beekbergen

Het VIP paviljoen, Kids dorp, de showpiste en het Strodorp met Country Fair komen allemaal bij elkaar centraal op het terrein te liggen. Zo is het veel overzichtelijker voor de bezoekers én het wordt een stuk knusser omdat alles minder verspreid over het terrein ligt.

‘Het was even puzzelen met de terreinindeling,’ vertelt organisator Mieke van Tergouw. ‘We wilden alles wat meer bij elkaar zodat het nóg gezelliger wordt. En het was de wens van onze VIP’s om wat dichter op het hele gebeuren te zitten. Deze opzet maakt het niet alleen voor het grote publiek een stuk aantrekkelijker, ook voor onze standhouders is er zo meer toeloop naar alle winkeltjes.’

Ook de nieuwe datum komt uit de evaluatie van de vorige editie. ‘Het Paardenspektakel viel vorig jaar middenin de zomervakantie, waardoor de mogelijkheden voor relatiemarketing niet optimaal konden worden benut door onze sponsoren,’ vertelt Van Tergouw. ‘Bovendien past deze datum in juni mooi in de wedstrijdkalender.’

Het Paardenspektakel Beekbergen vindt plaats van 27 tot en met 30 juni op de terreinen van Riant Equestrian Centre aan de Bruggelerweg. De toegang is op alle dagen gratis.

