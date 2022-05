Nieuwe rubriek Valkenswaard 2022: DVI Handicap Stakes

Handicap Stakes

Net zoals in de golfsport krijgt iedere deelnemer een handicap score toegekend. Deze score wordt bepaald door de organisatie en is gebaseerd op uitslagen en standen van voorgaande internationale wedstrijden. De scores van de dressuur, marathon en vaardigheid in Valkenswaard worden aan de handicap score toegevoegd en bepalen de uiteindelijke winnaars van de DVI Handicap Stakes voor de twee-en vierspan paarden.

Na de definitieve inschrijfdatum bepaalt de organisatie op basis van de FEI wereldranglijst wat de handicap score wordt van de deelnemers. Als een menner niet voorkomt op de wereldranglijst, wordt gekeken naar de laatste wedstrijd waaraan de menner deelnam.

Voorbeeld

Bijvoorbeeld: Wayne van Niekerk start met een handicap van 20 punten, terwijl Boyd Exell een handicap van 150 punten krijgt. De startscore van de overige deelnemers ligt hiertussen.

Menner Handicap Dressuur Marathon Vaardigheid Totaal Wayne van Niekerk 20 70 165 20 275 Boyd Exell 150 38 100 3 291

In bovenstaand voorbeeld wint Wayne de DVI Handicap Stakes met het laagste aantal strafpunten.

Elke deelnemer moet nog steeds zijn uiterste best doen om als beste te eindigen. De winnaars worden beloond met prachtige DVI ereprijzen.

Bron: DVI