Nieuwe uitdaging voor Antonie ter Harmsel

“Waarom? Nou ik wilde wel een nieuwe uitdaging,” verklaart hij simpel. In het verleden wisselden vader en zoon Ter Harmsel elkaar altijd af. In een WK-jaar voor de tweespannen reed vooral Antonie wedstrijden en in een WK-jaar voor de vierspannen was Herman aan de beurt. Herman doet nu een stapje terug en blijft alleen nationaal vierspan rijden. Hij maakt zo ruimte voor Antonie, die de ambitie heeft om zich bij de vierspannen op te gaan werken naar het internationale niveau.

Antonie reed in Zwartewaal twee keurige parcoursen. Komend weekend start hij in Utrecht (De Meern) opnieuw in de vierspanrubriek van de indoormarathon bij de Voornruiters. We gaan hem ongetwijfeld nog vaker zien dit indoorseizoen.

