Nieuwe wedstrijd in Twente

De eerste activiteit van Mensport Twente is het organiseren van een samengestelde menwedstrijd. Deze tweedaagse wedstrijd staat op de kalender op 31 augustus en 1 september. Voor dit evenement hebben de initiatiefnemers de beschikking over een nieuw terrein in Beuningen (Overijssel).

Menners kunnen deelnemen aan de samengestelde wedstrijd, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor deelname aan één enkel wedstrijdonderdeel. Ook is er een rubriek voor jonge paarden en zijn er jeugdrubrieken. Voor deelnemers is er de mogelijkheid om te overnachten. Voor publiek zijn de entree en parkeren gratis. Aanmelden voor de wedstrijd kan via ‘Mijn KNHS’ of per mail: info@mensporttwente.nl

Meer info staat op de website www.mensporttwente.nl

