Nimmerdor: inschrijving indoormarathon geopend

Vaste parcoursbouwer Paul Loman zal zorgen voor een leuk en uitdagend parcours in de grote rijhal. Het zal voor jong en oud, wedstrijdmenner en recreatierijder goed te rijden zijn. Op vrijdagavond 25 november is het al mogelijk het parcours te verkennen.

Losrijden kan in de kleinere rijhal die met een overdekte doorgang verbonden is met de grote wedstrijdhal. De wedstrijd kent twee omlopen die overdag worden verreden. De besten komen ’s avonds terug in de finale.

