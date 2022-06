NK enkel- en tweespannen: Christiaan Provoost en Stan van Eijk aan kop

Tweespannen

Stan van Eijk stuurde zijn tweespan vandaag naar de beste dagscore van 46.35 strafpunten. Het verschil met Anna de Ronde, de nummer twee, is klein. Zij behaalde vandaag een score van 47.11. Ewoud Boom maakt het podium van de tweespannen momenteel compleet.

Enkelspannen

Bij de enkelspannen was de winst in de dressuur voor Christiaan Provoost. “Ik ben erg tevreden met mijn proef”, vertelt hij aan Hoefnet. “Natuurlijk zijn er nog punten die beter kunnen, maar Duran-H stond er vandaag goed aan en hij luisterde goed naar mijn stem. Hij was stabiel in de aanleuning, het uitstrekken ging goed en het verruimen ook. In de schouderbinnenwaarts aan één kant viel hij wat naar binnen en het achterwaarts was iets voorzichtig”, reageert hij kritisch.

Christiaan ziet een stijgende lijn dit seizoen. “Je merkt dat het steeds beter gaat en het is fijn dat ik dat vandaag ook kon laten zien. Het is onze beste proef van dit seizoen, dus we hebben gepiekt op het juiste moment.”

Morgen staat de marathon op het programma. “De marathon doet hij de laatste tijd erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Als ik zelf geen fouten maak hoef ik daar dus niet veel punten te laten liggen, want het verschil is klein!”

Rudolf Pestman staat met zijn Diesel namelijk op de tweede plaats in het tussenklassement met 52.57 strafpunten. Het verschil tussen de nummer drie, Elke Snoek, is iets groter. Zij scoorde vandaag 55.15 strafpunten.

Christiaan Provoost

