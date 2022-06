NK enkel- en tweespannen: Zware marathondag

De zeven hindernissen werden door verschillende deelnemers als lang ervaren, terwijl de gereden tijden ‘gewoon’ rond de vijftig seconden lagen. Met uitschieters naar boven en naar beneden was het een spannende strijd. Het traject bestond uit mulle zandpaden en dat maakte de laatste en tevens zwaarste hindernis voor sommige paarden zwaar.

Door de kampioenswaardige technische lijnen in de hindernissen reden enkele deelnemers zich vast. Sommige aanspanningen liepen tegen nog grotere problemen aan, maar gelukkig zonder ernstige gevolgen.

Enkelspan paard

De marathon zorgde bij de enkelspan paarden voor kleine verschuiving in de podiumplekken. Christiaan Provoost stond na de dressuur op één, maar Rudolf Pestman wist met zijn zeer strak gereden marathon van de tweede naar de eerste plaats te klimmen. Hij won zaterdag de marathon en bracht Christiaan daarmee naar de tweede plaats in het totaalklassement. Peter Zeegers staat momenteel op de derde plaats.

Tweespannen

In de rubriek tweespan paarden was het niet minder spannend. Ewoud Boom wist ondanks een hapering in de waterbak op te klimmen naar de eerste plaats, Stan van Eijk eindigde na deze twee onderdelen met 4.14 punten verschil op de tweede plaats en nieuwkomer in de top drie is Erik Evers. Met slechts 0.40 punten verschil met Stan van Eijk staat hij nu derde.

De minimale verschillen zullen zondag garant staan voor een spannende afsluitende vaardigheid.

