NK enkelspan Maasdijk: Saskia Siebers voor de 4e keer kampioen

Het lastige parcours met de nodige oxers en lastige wendingen had een toegestane tijd van 175 seconden. Menig combinatie had moeite binnen de tijd te blijven, maar naarmate de wedstrijd vorderde, bleek deze prima te halen. Eline Houterman sloeg met Vygo haar slag in de vaardigheid. Als eerste bleef ze ruim binnen de tijd en was bovendien foutloos. Daarmee won ze het laatste wedstrijdonderdeel en legde ze de nodige druk op de concurrentie. Met succes, want Jaap van der Horst en Christiaan Provoost maakten nét iets teveel fouten. Van der Horst bleef weliswaar binnen de tijd, maar reed er drie balletjes af. Christiaan Provoost had Duran H er heel fijn aan staan, maar haalde de tijd net niet en reed er twee ballen af.

Kleine verschillen

Frank van der Doelen had Sterre van Jan Moonen zeer goed onder appèl. De merrie reageerde perfect en Frank reed ook zonder problemen binnen de tijd. Vooral de lijn van 14 naar 15 reed hij zeer scherp. Er viel één balletje, maar daarmee bleef hij Eline voor en pakte brons. Rudolf Pestman had daarmee iets meer speling en maakte het heel spannend door ook een balletje af te rijden. De tijd was voor hem echter geen probleem, waarmee hij nipt het zilver pakte. Saskia Siebers had de nodige speling en nam geen risico in de vaardigheid. Er vielen twee balletjes en ze finishte te laat, maar dat maakte voor het klassement niets uit. Voor de vierde keer werd ze Nederlands kampioen met haar succespaard Axel.

Uitslag Nederlands kampioenschap enkelspan

Saskia Siebers, Axel -149,58 Rudolf Pestman, Diesel -154,26 Frank van der Doelen, Sterre -154,62 Eline Houterman, Vygo -158,09 Christiaan Provoost, Duran H -159,58 Jaap van der Horst, Zorro -162,41

