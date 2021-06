NK enkelspan Maasdijk: Siebers op kop ondanks programmafout

Toch maakte een enkeling wel een programmafout. Ook de ervaren Saskia Siebers overkwam dat. Ze reed met Axel een prachtige proef waarin de galop zeer gedragen en lichtvoetig was. Ook de schouderbinnenwaarts ging moeiteloos. In het halthouden en achterwaarts stond Axel perfect vierkant en daarbij ook mooi gesloten. Het was dus jammer dat Saskia even verkeerd reed, want dat levert 5 strafpunten op. Desondanks leidt ze het klassement met 43,27 strafpunten.

Rudolf Pestman staat tweede met 50,62. Dat is niet de score die van hem gewend zijn, maar Diesel oogde niet alleen heel fris; hij was ook kijkerig, vooral in een bepaalde hoek. Daar werd de bonte ruin vakkundig doorheen geloodst, maar het ging uiteraard ten koste van de punten.

Frank van der Doelen reed een fraaie proef met zijn eigen paard. De vos heeft een fijne uitstraling en zette met 51,62 het derde resultaat neer. Met Jan Moonens Sterre scoorde Frank 62,44, maar diens favoriete onderdeel komt zondag.

Vanmiddag kwamen ook nog de ponymenners uit de kaders aan start. Zij kunnen zo wedstrijdritme houden in hun WK jaar. Morgen rijden de tweespannen dressuur.

Bekijk hier de uitslagen van het NK

Bekijk hier de uitslagen van de overige rubrieken

Bekijk hier het fotoalbum

Bekijk de gratis livestream of kijk de beelden terug