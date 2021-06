NK Maasdijk: klassementsverschuivingen na de marathon

Frank van der Doelen was razendsnel met Sterre

Frank van der Doelen was met Sterre als laatste enkelspanrijder aan de beurt en ontketende. De Groninger merrie toont zich nog altijd even snel en wendbaar. In maar liefst zeven van de acht hindernissen klokte Frank de snelste tijd. Daarmee is hij naar de derde plek in het klassement geklommen. Met zijn jonge paard Iverno moest hij een paar plaatsen inleveren en staat hij nu zesde.

Saskia Siebers was met Axel ook razendsnel, maar moest in de marathon haar meerdere erkennen in Jacqueline de Groot die tweede werd. Siebers heeft haar koppositie in het klassement vastgehouden en leidt met ruim 10 punten voorsprong. De nummers 2 tot en met 6 staan op minder dan een balletje verschil. Rudolf Pestman staat weliswaar nog tweede na de marathon, maar kan zich niets permitteren wil hij het zilver te behouden. Christiaan Provoost en Jaap van der Horst reden ook een sterke marathon en zijn samen met Frank van der Doelen nog kanshebbers voor het podium.

Geert en Jelle Dijkhof in actie

Opnieuw hoog niveau

Geert Dijkhof knalde snel en vloeiend door de hindernissen. Een winnende marathon uit het boekje, die hem naar de vijfde plaats in het klassement bracht. Ook Raymond Letteboer was goed onderweg. Hij was net iets langzamer dan Dijkhof, maar staat nu tweede in het klassement dat nog steeds wordt aangevoerd door Antonie ter Harmsel. Ter Harmsel was snel, maar leverde 5 punten in op Dijkhof. Zijn voorsprong is iets meer dan een balletje op Raymond Letteboer. Anna de Ronde stond gisteren op plek 2, maar is in het klassement gezakt naar plaats 13. In de marathon kon zij niet dezelfde snelheid ontwikkelen als haar meer ervaren concurrenten. In hindernis 3 had ze even een hapering en in de lastige hindernis 5 viel een balletje. Stan van Eijk gaf vol gas, werd 7e en heeft met een 4e plaats in het klassement toch zicht op een podiumplaats. Ook Ton Vreugdenhil staat in podiumpositie. Ondanks dat het in de waterhindernis tot twee keer toe naar de poort op het middenstuk niet vlekkeloos liep, werd hij toch 3e in de marathon. In het klassement staat hij ook 3e, slechts één punt achter Raymond Letteboer.

Was gisteren in dressuur het niveau hoog, in de marathon was dat net zo. Er werd niet alleen razendsnel, maar ook vloeiend gereden. De wedstrijd blijft ongekend spannend want de deelnemers doen weinig voor elkaar onder.

Tegenslag

Niet voor alle deelnemers liep de marathon op rolletjes. Erik Evers reed zich vast in hindernis 5 en moest uitspannen. Ewoud Boom was lekker onderweg, maar liep in de waterhindernis strafpunten op voor het afstappen van de groom. Gerard Leijten en Harry van Hoof misten een vetcheck, Jos Corsten miste een verplichte doorgang en Leo van der Burgh had een niet herstelde parcoursfout in hindernis 4.

Bekijk hier het fotoalbum

Bekijk hier de uitslagen van het NK

Bekijk hier de overige uitslagen

Bekijk de livestreams

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.