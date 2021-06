NK Maasdijk te volgen via livestream

De nationale titelstrijd gaat dit jaar wel door op de terreinen van PSV Westland. Om iedereen toch de wedstrijd mee te laten maken, komt er een livestream via In beeld TV. Daar kun je een gratis account aanmaken en de wedstrijd live volgen. Het is ook mogelijk om de beelden later terug te kijken.

Vorig jaar werd het NK vanwege de coronapandemie afgelast. Op het NK van 2019 werd Eline Houterman kampioen bij de enkelspannen en Stan van Eijk bij de tweespannen.