NK Ponymennen Oirschot ook jeugdmenners aan de start

Alle mendistricten zijn inmiddels uitgenodigd om elk vijf jeugdmenners af te vaardigen, die met elkaar de competitie aangaan. Wil je meedoen, ben je startgerechtigd in de klasse B, L of M met een enkel- of tweespan paard of pony en denk je dat je in aanmerking komt? Meld je dan aan bij je eigen mendistrict.

Het programma:

vrijdag 17 augustus: dressuur

zaterdag 18 augustus: marathon met acht hindernissen voor de klasse Z en vijf voor de jeugd

zondag 19 augustus: vaardigheid met barrage en aansluitend per rubriek de aangespannen prijsuitreiking. Aan het einde van de dag is er een gezamenlijke huldiging van de nieuwe Nederlandse Kampioenen.

Op www.steenhofstables.nl kun je de voortgang van de verbouwingen van de hindernissen en overige informatie over de wedstrijd volgen. Het wedstrijdterrein is goed bereikbaar en ligt nagenoeg direct aan de A58, afslag Oirschot/Middelbeers.

Klik hier voor meer informatie