NK ponymennen Oirschot: Tamara Pijl, Rodinde Rutjens en Edith Chardon winnen dressuur

Enkelspannen

Met fraaie overgangen en een toonbeeld van losheid en gedragenheid reed Tamara Pijl haar pony Dex naar de winnende score bij de enkelspannen (42,57). Op vier punten verschil volgt Marissa Schuiling.

Tweespannen

Bij de tweespannen reed Rodinde Rutjens een proef onder de 40 strafpunten (39,33). Met de tienjarige pony’s Bruno en Nike reed ze een van haar betere proeven van dit seizoen. ‘Ze liepen fijn,’ zegt ze na afloop. ‘Ik kreeg ze goed rechtgericht en ze namen heel fijn stelling en buiging.’ Melanie van de Bunt volgt op de tweede plek met 42,33. ‘Ik ben tevreden over mijn punten,’ reageert ze. ‘Rodinde reed vandaag echt de beste proef. Voor mijn pony Tommy is dit pas het tweede seizoen en ik ben ben hiermee dik tevreden.’

Over de tactiek voor de marathon van morgen zegt Rodinde: ‘Ik moet gewoon rijden. Zoals ik het nu inschat, zijn deze hindernissen meer voor kleine pony’s gebouwd. Dat is voor mij dus wel een nadeel. Het zijn technische hindernissen waarin je veel moet sturen. Maar ik wil wel even zeggen dat ik vind dat de wedstrijd er echt super uit ziet.’ Melanie beaamt dat. ‘Het is hier prima voor elkaar, echt een kampioenschap waardig.’

Vierspannen

Een close finish bij de vierspannen. Marijke Hammink en Edith Chardon deden weinig voor elkaar onder. Edith reed een fraaie harmonieuze en ontspannen proef. Maar ook Marijke reed in mooie aanleuning een keurige proef. Edith Chardon won de dressuur met 36,77 en Marijke Hammink werd tweede met 38,33. Op de plaatsen drie en vier volgen Jannes Kinds en Jan de Boer die nagenoeg dezelfde score reden.

Jeugdrubrieken

Mooie resultaten in de jeugdrubriek. Renate Provoost reed een monsterscore van 37,67 en leidt. Ze wordt gevolgd door nog een menner van West: Jelle Leliveld, die met zijn tweespan 48,78 reed.

Morgen staat voor alle rubrieken de marathon op het programma met acht selectieve en mooi aangeklede hindernissen.

Bekijk hier de uitslagen

Rodinde Rutjens won de dressuur bij de tweespannen (archieffoto)

