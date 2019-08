NK Ponymennen Oirschot 2019: Zonovergoten selectieve marathon

Brent Janssen

In de top van het klassement bij de enkelspannen spitste de strijd zich toe op de competitie tussen Tamara Pijl en Marissa Schuiling. Dex van Tamara maakte een frisse indruk en speelde met de hindernissen. Marissa was net een fractie sneller, maar niet genoeg om Tamara in het klassement te passeren. Brent Janssen was ontketend, won zijn favoriete onderdeel en klom daarmee naar de vierde plaats in de tussenstand.

Nathalie van der Ende laat het hele seizoen al zien dat ze uitstekende marathons rijdt. Ook nu was ze in vorm en ging moeiteloos op volle snelheid door de hindernissen. Daarmee staat ze nu in een kansrijke positie voor het podium op de vierde plek. De top 3 in het klassement bij de tweespannen is ongewijzigd. Zowel Rodinde Rutjens als Melanie van de Bunt en Cas Hendriks reden een uitstekende marathon en hielden hun positie vast.

Aart van de Kamp jr. rijdt tegenwoordig met de pony’s van zijn echtgenote Woutera die in verwachting van hun tweede kindje is. In de marathon stond er wel een zwartbonte Shetlander voorop en op volle snelheid knalde hij door de hindernissen. In vijf van de acht obstakels was hij het snelst en bleef Marijke Hammink in de marathon voor. Marijke stuurde haar span moeiteloos op volle snelheid en met fraaie controle door de hindernissen en werd tweede in de marathon. Het klassement bij de vierspannen is flink door elkaar gehusseld. Marijke Hammink heeft met haar overwinning in de marathon de leiding genomen met een voorsprong van maar liefst 11 punten. Jannes Kinds staat na een fijne marathon in tweede positie en Edith Chardon, die zevende was in de marathon, staat de derde plek. Hammink lijkt zeker van het goud, maar voor wie zilver en brons zullen zijn is nog erg spannend.

Nathalie van der Ende

Aart van de Kamp jr.

