NK Traditioneel gerij 2019 in Diepenheim

De eerste stappen zijn gezet, waarbij datum en locatie voor het NK zijn vastgelegd. Op 14 september 2019 zal het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij worden verreden op het prachtige Landgoed Warmelo te Diepenheim.

Koets’n Keerls

De vereniging werd opgericht in 1969 door een aantal enthousiaste mensen met liefde voor het aangespannen paard en authentieke koetsen. Op initiatief van Dr. P. van der Burg uit Almelo, die samen met vier andere aanspanningen op 2 november 1969 deelnam aan de traditionele ‘Hubertusrit’, werd besloten een koetsen- en arresleevereniging voor Almelo en omstreken op te richten, onder de naam “De Koets’n Keerls”. Nadat de belangstelling in Twente groeide werd na twee jaar in 1971 de vereniging omgedoopt van ‘Almelose Rijtuig- en Arresleevereniging de Koets’n Keerls’, in ‘Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging de Koets’n Keerls’.

Er volgen in het nieuwe jaar diverse jubileumactiviteiten van deze club.

Bron: NVTG