NK Traditioneel Gerij in Soest en Baarn op 8 september

Circa 45 rijtuigen worden door een vakkundige jury beoordeeld op een groot aantal aspecten zoals authenticiteit van het rijtuig, de aanspanning, conditie van de paarden en originaliteit.

Programma:

Vanaf 09.30 uur worden de deelnemers beoordeeld door de jury bij Stal Johan Laseur in Soest.

Om 11.00 uur vertrekt de stoet voor een rijtoer door Soest waarna een presentatie met uitleg over de rijtuigen wordt gehouden in de Van Weedestraat. De lunch vindt plaats om 12.30 uur op het voorterrein van Paleis Soestdijk, waar de individuele prijzen worden uitgereikt. Daarna gaat de stoet richting Baarn voor een rondrit langs een aantal monumenten.

Om 14.30 uur arriveren de rijtuigen op de Brink in Baarn voor het grote defilé, waarbij net zoals in Soest, een presentatie met uitleg. Daarna rijden de aanspanningen terug naar het inspanterrein in Soest.

Tijdens deze dag wordt ook de Publieksprijs uitgereikt aan de aanspanning die in de weken voorafgaand aan de Open Monumentendag de meeste stemmen heeft binnengehaald van het publiek.



Klik hier voor meer informatie