NK tweespan Maasdijk: goud voor Raymond Letteboer

De marathon en de vaardigheid zijn Letteboers sterkste onderdelen. “Ik kon gelukkig in de dressuur aansluiting houden. En de marathon pakte heel goed uit.” Gisteren werd hij tweede in zijn favoriete onderdeel. De vaardigheid van vandaag schudde opnieuw het klassement door elkaar.

De marathon pakte gisteren heel goed uit voor Raymond Letteboer

Geen foutlozen

In het fraaie parcours van Johan Jacobs lukte het niemand bij de tweespannen om foutloos binnen de tijd te rijden. Het beste resultaat was van Stan van Eijk, die vlot en gecontroleerd rondreed. Alleen poortje 13 moest het ontgelden, maar de tijd was voor hem geen probleem. Uiteindelijk was dat resultaat goed voor de zilveren medaille.

Ton Vreugdenhil had ook geen problemen met de tijd, maar tikte er twee ballen af, waardoor hij in het klassement 0,05 (!) punt inleverde op Stan van Eijk. Maar Ton was zeer gelukkig met zijn bronzen medaille.

Lastig stukje

Raymond Letteboer kreeg wat problemen op de lastige combinatie van poort 6,7,8 en 9. “Mijn rechterpaard werd ineens sterk en toen had ik een bal,” vertelt hij. “Ik dacht gelijk ‘nu wel verder foutloos blijven’.” En dat lukte, hoewel hij door het oponthoud in dat lastige stuk wel kostbare seconden verspeelde. Met score van 3,63 strafpunten bleef hij Stan in het klassement voor. Laatste starter Antonie ter Harmsel reed een onfortuinlijke vaardigheid. Hij kon zich best wat permitteren, want hij had een voorsprong van 8 punten op Letteboer. Ook voor hem ging het niet goed in het lastige stuk waar Raymond ook problemen had. Hij reed er daar twee ballen af. Die marge had hij nog. Maar ook de poorten 11C en 12 moesten het ontgelden en de tijd haalde Antonie evenmin. Hij zag zijn gouden positie vervliegen en werd uiteindelijk vierde.

Daarmee ging het goud naar Raymond Letteboer, die ongelooflijk blij was dat hij na al die jaren op het hoogste treetje van het erepodium mocht plaatsnemen. Hoewel er geen publiek was, werden de medaillewinnaars passend gehuldigd op een podium en werd de wedstrijd afgesloten met een mooie ereronde.

