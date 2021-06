NK tweespan Maasdijk: hoog niveau bij de dressuur

De winnende proef werd gereden door Antonie ter Harmsel met Foppe en Zardonis. Met 40,6 strafpunt leidt hij nu het klassement. Zijn span ging de hele proef zeer gelijk op. De paarden vormden een harmonische eenheid, waren gehoorzaam en lieten een uitstekende verzamelde draf zien. Een komisch moment had Antonie bij het afgroeten, toen hij gewoontegetrouw zijn hoed wilde afnemen en ineens voelde dat hij -zoals nationaal nu verplicht- een cap droeg.

Dicht op elkaar

De 19-jarige Anna de Ronde staat 2e met 43,4. Haar paarden liepen met veel afdruk en lieten prachtige drafgedeeltes zien. Gerard Leijten ging in de ochtend geruime tijd aan de leiding, maar werd uiteindelijk 3e met 44,8. Hij reed een mooie ontspannen proef met vloeiende overgangen en een zeer goede staponderdelen. Ook organisatoren Sandor van Vliet en Ton Vreugdenhil reden uitstekend met respectievelijk een 4e en 5e plaats. De paarden van Ton waren echt een eenheid met een mooi zweefmoment en ook Sandors span liet mooie verruimingen zien. Titelverdediger Stan van Eijk had voor het eerst de 8-jarige Harvey opgesteld. Hij reed een prima dressuurproef met een goede stelling en buiging. Stan staat nu 6e met 48,13 en wil ongetwijfeld in de volgende wedstrijdonderdelen zijn slag slaan.

De eerste 15 geplaatsten hebben 55 of minder strafpunten. Een flink aantal rijders staat in het klassement dicht op elkaar, dus het wordt spannend wat de marathon morgen brengt.

Bekijk hier de NK uitslagen

Bekijk hier de overige uitslagen

Volg hier de livestream en kijk de beelden terug via InBeeldTV

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.