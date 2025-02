NK Vierspannen dit jaar in Kronenberg

De wedstrijd in Kronenberg is open voor 2* en 3* enkel- en tweespan pony’s en paarden, 2* en 3* vierspan pony’s, het is een CAIO4* wedstrijd voor de vierspan paarden en er zijn meerdere jeugdrubrieken welkom.

De wedstrijd is sinds vandaag open voor inschrijving. Vanaf dinsdag 15 april zijn de stallen open. Op woensdag 16 april is de veterinaire keuring en de chef d’equipe meeting, waarna de wedstrijd op donderdag van start gaat.

Het Nederlands kampioenschap voor enkel- en tweespan paarden en enkel-, twee- en vierspan pony’s is dit jaar in Harich van 25 t/m 29 juni.

Klik hier voor het vraagprogramma van CAI Kronenberg & overige informatie

