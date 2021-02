Nog geen NK traditioneel gerij in de planning

Om die zelfde reden is er nog geen besluit is genomen over de datum, laat staan de locatie van het Nederlands Kampioenschap traditioneel gerij. Daar komt bij dat het NK altijd mede door de steun van lokale ondernemers wordt aangekleed en tot een succes gemaakt. Gezien de huidige situatie vindt de NVTG het niet reëel om een beroep op hun steun te doen. Dit in combinatie met de vergunningenproblematiek en andere onzekerheden rond Corona maken dat er nog even geen besluit wordt genomen over het plannen van een NK.