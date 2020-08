Nog plaatsen beschikbaar voor dressuurtraining Castellumruiters

Aangezien er toch een aantal samengestelde wedstrijden aan komen, kwam de vereniging op het idee om een 80/40 baan uit te zetten op hun grasveld. Je kunt zondag 23 augustus gebruik maken van deze baan om op eigen gelegenheid je dressuurproef te oefenen. Daarbij kun je aangeven of je 30 of 45 minuten de ring wilt gebruiken. Er wordt een deelnemerslijst gemaakt voor de 80/40 ring en naast deze baan kan worden losgereden. Voor de kosten hoef je het niet te laten: 30 minuten 5 euro of 45 minuten voor 7,50 euro.

Aanmelden kan via de facebookpagina van de Castellumruiters Valkenburg ZH of telefonisch bij Dyonne van Beelen: 06-57539171