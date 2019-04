Nog plaatsen vrij op fancamping Kronenberg

De camping bevindt zich vlakbij de hoofdingang en is voorzien van electriciteitsaansluitingen, douches en toiletten.

De kosten zijn €20 per dag per staplaats. Reserveer nu je staplaats via de TICKETSHOP .

De toegang voor zowel de internationale menwedstrijd als voor Paard&Koets is gratis!

Klik hier voor meer informatie over Horse Driving Kronenberg Internationaal.

Klik hier voor meer informatie over Paard&Koets.