Nog startplaatsen bij Nationale Oefenmarathon Putten

De zeven hindernissen waaronder een waterbak, brug, heuvel en een vaardigheidsparcours bevinden zich op het hoofdterrein van Het Hippisch Verband Putten. De wedstrijd is een prima graadmeter voor het komende buitenseizoen.

De eerste deelnemer start om 9.00 uur met de hindernissen en de laatste om 17.00 uur.

Er zijn nog startplaatsen beschikbaar!

Aanmelden kan tot 24 maart via de mail of via MijnKNHS.

Klik hier voor meer informatie en het email-adres

Sanne Loman