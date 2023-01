Nog startplaatsen vrij bij ‘Het Lunters Vrouwtje’

De Lunaruiters organiseren jaarlijks ‘Het Lunters Vrouwtje’; in november voor dressuur en springen onder het zadel, in februari voor de menners. Het evenement dankt haar naam aan het beeldmerk van het dorp Lunteren en de winnaars ontvangen ook daadwerkelijk een beeldje van ‘Het Lunters Vrouwtje’.

In 2018 werd de minimarathon voor de eerste keer georganiseerd, slechts één keer is de wedstrijd niet doorgegaan wegens corona. De professionele, allround organisatie staat ook dit jaar weer in de startblokken om een mooie wedstrijd neer te zetten met een parcours dat ontworpen en gebouwd is door Govert de Koning en zijn team.

Heb je zin in een mooie wedstrijd in een ongedwongen sfeer? Iedereen, van wedstrijd- impuls- of jeugdmenner kan mee doen. Schrijf je snel in, er zijn nog startplaatsen over!

Klik hier voor meer informatie en het email-adres