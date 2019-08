Nog startplaatsen vrij bij SWM Texel

Menvereniging ‘Tussen Wad en Duin’ organiseert in het weekend van 14 en 15 september de samengestelde menwedstrijden bij Manege Akenburg in Den Burg. De wedstrijd is opengesteld voor alle rubrieken, inclusief impulsklasse en jeugd. Er zijn nog startplaatsen vrij!

Op zaterdagavond wordt er gezorgd voor een heerlijke spareribs-maaltijd waar het hele team zich voor op kan geven (kosten 15 euro per persoon).

Startpashouders kunnen inschrijven via MijnKnhs en impulsrijders door het sturen van een e-mail

