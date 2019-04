Nog startplaatsen vrij bij SWM Vriezenveen

In het mooie gastvrije Twente is iedereen, menners en belangstellenden, van harte welkom.

De wedstrijd is opengesteld voor alle rubrieken, van impuls tot vierspan paarden. Er zijn nog startplaatsen vrij!

Inschrijven is mogelijk via Mijn KNHS, impulsrijders door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie