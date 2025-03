Nog startplekken vrij in Heukelom

De wedstrijd in Heukelom vindt wederom plaats op de terreinen aan de Oisterwijksebaan / Laag Heukelomseweg. De organisatie is volop bezig met de voorbereidingen voor de wedstrijd en de bouw van de hindernissen, die ontworpen zijn door Daan Verhofstad en Johan de Hoop. Door de nieuwe terreinindeling zullen de menners goed te volgen zijn door het publiek. De trajecten worden gereden door de schitterende omgeving. De organisatie hoopt op droog weer, zodat de wedstrijd onder goede omstandigheden kan plaatsvinden.

Het programma

Vrijdag 4 april: Aankomst deelnemers + dressuur enkelspan paard klasse L (vanaf 14:00 uur)

Zaterdag 5 april: Dressuur overige rubrieken + vaardigheid alle rubrieken

Zondag 6 april: Marathon alle rubrieken

Er zijn nog enkele startplekken vrij, dus schrijf je snel in via MijnKNHS! Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, de toegang is gratis.

