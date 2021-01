Noodzakelijke verzorging paarden mogelijk tijdens avondklok

Verzorging

Paarden moeten verzorgd worden en beweging krijgen omwille van gezondheid en welzijn. Er zijn dan ook uitzonderingen gemaakt voor de noodzakelijke verzorging van paarden.

Wanneer het (medisch) noodzakelijk is, mag men na 21.00 uur naar zijn paard(en) om deze te verzorgen. Het is verplicht het formulier Eigen verklaring avondklok ingevuld en ondertekend bij je hebben. Daarin moet aangegeven staan dat de verzorging op het desbetreffende tijdstip noodzakelijk is.

Deze uitzondering geldt ook voor medisch noodzakelijke beroepen, zoals dierenartsen. Zij moeten in geval van nood altijd hun werk kunnen doen.

Werknemers

Daarnaast geldt voor werknemers die voor hun werk na 21.00 uur de weg op moeten ook een uitzondering. Zij dienen het formulier Werkgeversverklaring avondklok en Eigen verklaring avondklok ingevuld en ondertekend bij zich te hebben.

Beide formulier moeten getoond worden wanneer daar om gevraagd wordt. Dit kan zowel geprint als digitaal, zoals via de mobiele telefoon.

Lees hier de update van KNHS