Noord krijgt vergunning voor Districtskampioenschap

Uiteraard gelden er op de wedstrijd aanvullende regels in verband met Corona, waar iedereen zich aan moet houden. De eerste inschrijvingen zijn binnen en Noord wil er een mooie dag van maken. Op deze zelfde datum houdt ook District Oost haar kampioenschap in Haaksbergen. District West heeft haar menners laten weten dat er dit jaar geen kampioenschap is.