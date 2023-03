Noordelijk DK indoormennen dressuur verreden

Zaterdag

Op zaterdag 25 februari waren de pony’s aan de beurt en op zondag de paarden. Alle combinaties reden één dressuurproef die beoordeeld werd door twee juryleden. Naast de kampioenslinten en het eremetaal waren er diverse extra prijzen voor de kampioenen en andere prijswinnaars.

Klasse B

In de klasse B was het de kleine Blitz die samen met zijn menster, Miriam van Til, het beste resultaat van de dag neerzette met een score van 68,75% dat hen de kampioenstitel opleverde. Het reservekampioenschap ging in deze klasse naar Maaike Combee met Afan Mathew.

Klasse L

In de klasse L waren er drie prijzen te verdelen. Hier was het Karin Bielefeld die met Joris BB het beste resultaat neerzette. Het reservekampioenschap ging naar Jolanda Verhoeven en de derde prijs ging naar Carolien Fischer.

Klasse M

Met een score van maar liefst 68,67% was het Daniella Smit die met HSP Dannah de kampioenstitel wist binnen te slepen.

Klasse Z/ZZ

In de samengevoegde klasse Z/ZZ zaten de nummers één en twee dicht op elkaar. Met een klein verschil ging de kampioenstitel naar Hindriëtta Lamein met Kastanjehof Jip (ZZ) en moest Petra Meulman met Suarez (Z) genoegen nemen met het reservekampioenschap

Tweespannen gecombineerd

De laatste deelnemer van de dag schreef ook de laatste rubriek op haar naam. In de gecombineerde tweespanrubriek zette Jeannette Rijpkema met Vikarien’s Coldplay en ’t Koetshuis Hamish het beste resultaat neer, wat haar de kampioenstitel opleverde. Jolanda Verhoeven mocht voor de tweede keer die dag een reservekampioensprijs in ontvangst nemen.

Overige prijzen (geen kampioenschap)

In de hobbyklasse was de eerste plaats voor Koen de Wit en bij de tandems voor Alie Boekelo.

Zondag

Klasse B

In de klasse B was Bombarie van Anouk Versluis het beste in vorm. Hun score van 67,5% was net iets beter dan de score van Ronald Beuving met Notulist die reservekampioen werd.

Klasse L

Naast de kampioenstitel in de klasse M bij de pony’s, slaagde Daniella Smit erin om ook bij de paarden een titel binnen te slepen. Met HSP Ieke-Renske won ze klasse L met een ruime voorsprong op Ronald Beuving die ditmaal met Nozem B genoegen moest nemen met de titel reservekampioen. De derde prijs in deze rubriek ging naar Udo de Haan.

Klasse M

De proef van Francisca den Elzen met Vandijk’s Superboy werd beloond met de hoogste score, waarmee ze de kampioensprijs in ontvangst mocht nemen. Reservekampioen in deze rubriek werd Udo de Haan met HSP Milan.

In de klasse ZZ en bij de tweespannen waren er onvoldoende deelnemers voor een kampioenschap. De eerste prijs ging hier naar Ilona Woltman (ZZ) en Harry Streutker (tweespan).

Extra prijzen voor de hoogste scores

Op beide dagen waren er een aantal extra prijzen beschikbaar gesteld voor de hoogste scores van het ochtend- en middagprogramma en de hoogste dagscore.

Deze extra prijzen gingen naar de volgende deelnemers:

Pony’s

ochtend: Miriam van Til (tevens hoogste dagscore)

middag: Daniella Smit

Paarden

ochtend: Anouk Versluis (tevens hoogste dagscore)

middag: Daniella Smit

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum