Noordelijke indoorkampioenschappen vaardigheid in Beilen

In de mooie accommodatie konden de menners twee parcoursen rijden als ze dat wilden. Alleen het eerste parcours telde voor het kampioenschap en het tweede parcours was alleen voor winstpunten en prijzen. Er stond een mooie uitdagend parcours, gebouwd door parcoursbouwer Jan Oosterveld, met hier en daar verraderlijke korte lijntjes en wendingen, maar ook lange lijnen waar snelheid gemaakt kon worden.

Mowgli razendsnel

De grootste rubriek was de rubriek enkelspan pony klasse L. Van de vijf prijswinnaars gingen er vier de strijd met elkaar aan in de barrage. De pony Mowgli ging zowel in het basisparcours als in de barrage razendsnel door de baan en liet ook nog eens alle ballen liggen. Dat resulteerde erin dat Anieke Dekker kampioen werd in deze rubriek. De reservekampioen in deze rubriek was Hindriëtta Lamein met haar pony Silver. Ook zij noteerde twee foutloze rondjes, maar was in de barrage langzamer dan Anieke.

De andere twee barragedeelnemers waren Anouk Versluis met Raphael en Reno ten Hoeve met Miss Goldstar. Zij noteerden allebei drie strafpunten in de barrage. Anouk was het snelst en ging met de derde prijs naar huis. Reno werd vierde en de vijfde prijs ging naar Ronald Prak met Sitsings Claire’s Destiny. Hij was in het basisparcours net niet snel genoeg en noteerde daarmee 1,5 strafpunten voor tijdsoverschrijding.

Sulkyrubriek in handicap

In de sulkyrubriek kwamen vijf deelnemers aan de start in de klassen L t/m ZZ en deze werd dan ook in handicap verreden. Er waren twee prijzen te verdelen, dus er werd een mooie strijd gestreden tussen de drie barragekandidaten. Alle drie reden ze ook een foutloze barrage, maar het snelst was Anouk Mersman met haar pony Leona in de klasse ZZ. Isabella Ruardy werd met de pony Charlie reservekampioen.

Allemaal foutloos

Bij de enkelspannen pony klasse M waren de deelnemers aan elkaar gewaagd. Ze reden allemaal een foutloze basisronde en het was dan ook alles of niets in de barrage. In de barrage vergat Betsie van der Ploeg helaas een poort en lag daarmee dan ook meteen uit het klassement. De andere deelnemers reden opnieuw een foutloze ronde. Het was echter Ronald Prak die ook hier succesvol was, want hij reed de snelste barrage met zijn pony Black Diamond’s Purdy en werd daarmee kampioen in deze rubriek. Het reservekampioenschap ging naar Femmy Ruardy met Veralinda van Nuova.

Klein maar snel

Dat kleine pony’s ook snel zijn werd bewezen in de gecombineerde rubriek Z/ZZ pony’s. Petra Hoeksema reed met de kleine Bob zowel het basisparcours als in de barrage foutloos rond en zette in de barrage ook nog eens de snelste tijd neer. Ze mocht daarmee de kampioenstitel in ontvangst nemen.

Tweepannen goed vertegenwoordigd

Bij de pony’s waren ook de tweespannen goed vertegenwoordigd. Zowel in de klasse L als in de klasse M waren er voldoende deelnemers voor een kampioenschap. In de klasse L zaten de nummers één en twee elkaar echt op de hielen. Met een iets snellere tijd in de barrage (0,09 seconden) was het Ramon Oosterveld met zijn pony’s Alex en Oltewolde’s Armando die kampioen werd en Ronald Prak met Max en Wianda van de Veldweg naar de tweede plaats verwees.

In de klasse M gingen Veerle Boomgaard en Hindriëtta Lamein in de barrage de strijd met elkaar aan. Hoewel Hindriëtta met de pony’s Kastanjehof Jip en Optimist een veel snellere barrage reed, rolde er bij haar een balletje. Veerle nam met Firecracker en Chackotay een iets langere route, maar bleef wel foutloos. Dat betekende dat de kampioenstitel naar Veerle ging en Hindriëtta voor de tweede keer deze dag reservekampioen werd.

Hindriëtta Lamein

Alleen Iris en Henri foutloos

Nadat alle pony’s waren geweest, was het de beurt aan de paarden. In de klasse L wisten alleen Iris van Brugge en Henri ten Hoeve het basisparcours foutloos af te leggen. Iris en haar paard Kibora bleven ook in de barrage foutloos en werden daarmee kampioen in deze rubriek. Henri reed helaas een foutieve poort in de barrage, maar behaalde met Sierd fan de Opperhaudmare toch de tweede plaats en werd dus reservekampioen.

Francisca den Elzen de beste in de klasse M/Z

In de klasse M/Z werd het beste resultaat verreden door Francisca den Elzen, met Vandijk’s Superboy. Zowel het basisparcours als de barrage werden foutloos afgelegd. Doordat ze in de barrage nog net iets sneller was dan buurtgenoot Daan Goekoop, mocht zij de kampioensprijs in ontvangst nemen.

Vierspannen

Hoewel er voor de langspannen geen kampioenschap was, kwamen Roelf Lamein en Harry Streutker beide met hun vierspan in de baan. Roelf met zijn vier welsh pony’s en Harry met zijn vierspan paarden. Roelf slaagde erin alle ballen te laten liggen, maar was in het eerste parcours net iets te langzaam. Het tweede parcours was foutloos.

Harry slaagde er helaas beide keren niet in om alle balletjes te laten liggen en binnen de toegestane tijd te blijven. Maar dat viel ook niet mee met zo’n grote aanspanning in een binnenbaan. In totaal werden er op deze dag acht kampioenen en zes reservekampioenen gehuldigd. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde wedstrijd.

Bekijk de resultaten hier

Klik hier voor het fotoalbum

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.