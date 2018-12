Noordelijke Selectie Strijd der Districten in internationale ambiance

’s Ochtends was het de beurt aan de rubrieken enkel- en tweespan paard, tweespan pony en tweespan pony jeugd. Bij de enkelspannen paard en tweespan pony’s waren de deelnemers aan elkaar gewaagd en was er direct een flinke strijd.

Vier deelnemers in de rubriek enkelspan paard kwamen in aanmerking voor een finaleplaats. In die finale kon het nog alle kanten op, want dan staat de teller voor iedereen eerst weer op nul. Paul Versluis had zich met zijn paard Bombarie als beste voor de finale gekwalificeerd. Ook in de finale was Paul de snelste en de sterkste, hoewel het verschil met de nummer twee, Henk Bos, minimaal was.

Henk Bos reed Topspeed Sem naar de tweede plaats

Van de acht ponytweespannen mochten er twee door naar de finale. Met een gering onderling verschil waren dat Hindriëtta Lamein en Anieke Dekker. In de finale was Anieke net iets sterker en nam de eerste prijs in ontvangst.

Alwin Smegen reed met zijn pony’s in de tweespan jeugdrubriek, als enige, twee keer een foutloze en zeer snelle rit. Daarmee werd hij winnaar van deze rubriek en bemachtigde meteen een ticket voor de junior Strijd der Districten.

Bij de tweespan paarden waren de Arabo-Friezen van Hans Reitzema sneller dan het span van Bert van Woudenberg, zodat Hans er met de eerste prijs vandoor ging.

Alwin Smeegen was de snelste jeugdmenner bij de tweespannen

Huldiging

Tijdens het middagprogramma werd wereldkampioen paramennen, Jacques Poppen, door het bestuur van IICH Groningen gehuldigd voor alle mooie prestaties die hij de afgelopen jaren heeft behaald, waaronder het goud op het afgelopen wereldkampioenschap in Kronenberg.

Jacques Poppen werd door het bestuur van IICH Groningen in het zonnetje gezet

Ponyrubrieken

In de middag was het de beurt aan een grote groep pony-aanspanningen: de enkelspan jeugdrubriek, de enkelspannen pony’s, tandem pony’s en vierspannen pony’s.

In de jeugdrubriek verschenen drie deelnemers aan de start. De snelste foutloze combinatie was Luc Smant met zijn pony Orchid’s Tessa. Hij won zijn rubriek en kreeg daarmee ook meteen een ticket voor de junior Strijd der Districten.

Bij de tandems was Melanie Dekker de snelste. Ondanks de afgeworpen ballen in de tweede manche was het nog steeds voldoende om de rubriek te winnen.

Luc Smant won de enkelspanrubriek bij de jeugd

De grootste ponyrubriek was die van de enkelspannen, waar zes deelnemers door mochten naar de finale. Larissa Reints, die zich als beste geplaatst had, reed de finale net niet zoals ze eigenlijk graag had gewild. Daardoor lukte het haar niet om de eerste prijs te winnen en moest ze genoegen nemen met een derde plaats. De overwinning ging naar Sietske Flobbe met Havehoeve’s Boy die slechts 0,4 seconden sneller was dan de nummer twee, Betsie van der Ploeg.

De vier bruine A-welshjes van Roelf Lamein waren goed in vorm en zetten twee fraaie snelle rondes neer. Daarmee won Roelf met een ruime voorsprong zijn rubriek.

Roelf Lamein won bij de ponyvierspannen

Afvaardiging naar de Strijd der Districten

Met het verrijden van deze wedstrijd werd tevens bekend welke menners van Mendistrict Noord tijdens de Strijd der Districten op 3 februari in Ermelo aan de start verschijnen. Dat zijn de volgende menners:

Enkelspan Pony:

Betsie van der Ploeg

Annechien Pol

Tweespan Pony:

Hindriëtta Lamein

Ties Tolner

Vierspan Pony:

Roelf Lamein

Harry Venema

Enkelspan Paard:

Henk Bos

Frans Zeinstra

Tweespan Paard:

Bert van Woudenberg

tweede deelnemer nog onbekend

Junior Strijd der Districten

Luc Smant

Reno ten Hoeve

Larissa Jansma

Alwin Smegen

Lisanne Timmers

Joris Wouda

De prijswinnaars op een rijtje:

Enkelspan pony:

Sietske Flobbe Betsie van der Ploeg Larissa Reints Larissa Jansma Annechien Pol Greetje Hamberg

Tweespan pony:

Anieke Dekker Hindriëtta Lamein

Tandem pony:

Melanie Dekker

Vierspan pony:

Roelf Lamein

Jeugd, enkelspan pony:

Luc Smant Reno ten Hoeve Isabella Ruardy

Jeugd, tweespan pony:

Alwin Smegen Lisanne Timmers Joris Wouda

Enkelspan paard:

Paul Versluis Henk Bos Frans Zeinstra Xander Tuitjer

De volledige en gedetailleerde uitslagen van de wedstrijd vind je hier

Met dank aan Trijntje Lamein voor verslag en foto’s

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.