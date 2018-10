Noordercup – minimarathon competitie vanaf 20 oktober

Dit jaar wordt de Noordercup verreden over zes wedstrijden:

20 oktober – Bronneger

18 november – Roden

15 december – Sonnega

24 december – Zuidbroek (ook selectie Strijd der Districten)

3 februari – Franeker

23 februari – Bergum (finale)

Voor menners die in aanmerking willen komen voor de overwinning in de Noordercup én daarmee afvaardiging voor de Strijd der Districten in Ermelo, moeten er minimaal vier wedstrijden gereden worden waaronder de finale in Bergum.

De reglementen zijn te vinden op www.mendistrictnoord.nl.

