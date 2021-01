NVTG zoekt bestuursleden

Mevrouw Hoevers-Lohuis en mevrouw Ketz nemen in februari afscheid als bestuurslid van de NVTG. Het bestuur is daarom op zoek naar twee kandidaten, die de uitdaging aan willen gaan om samen met de drie andere enthousiaste bestuursleden de ontwikkeling van de NVTG, voort te zetten.

Als jij deze vereniging wilt helpen in behoud van activiteiten en ontwikkeling naar de toekomst, dan komt het bestuur van de NVTG graag met je in contact. Heb je interesse, of wil je graag meer weten over de inhoud van de functie, neem dan contact op met de heer T. Klaverkamp (06-52278287) of mevrouw D. Bout (06-10511107). Wil je direct al reageren? Stuur dan je motivatie naar [email protected]

Lees hier de volledige vacaturetekst