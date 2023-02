NWPCS Hengstenkeuring live te volgen via InBeeld.tv

Programma

Vrijdag worden de eerste bezichtigingen gehouden.. Er zijn 111 hengsten aangemeld. Zij worden vanaf 8:00 uur gekeurd op de harde bodem. De beoordeling is in de Prinses Beatrix Hal en live te volgen via InBeeld.tv.

Zaterdag is de tweede bezichtiging, de keuring van de stamboekhengsten en het sectiekampioenschap. Tussendoor vinden er huldigingen plaats en een aangespannen show van Henk Hammers met de Welsh Cob-hengst Caederwen Saracen. Aan het eind van de dag wordt tijd gemaakt voor het Algemeen Dagkampioenschap.

InBeeld.tv

InBeeld.tv is een platform dat gespecialiseerd in het verzorgen van hippische livestreams, waarbij toegankelijkheid centraal staat. Alle uitzendingen zijn gratis live te zien en gratis terug te zien voor iedereen! InBeeld.tv biedt organisaties gereduceerde tarieven voor livestreaming door middel van adverteerders en sponsoren die zichtbaar zijn op het platform.

Pim van InBeeld.tv: ‘’Door adverteerders met hun doelgroep in contact te brengen, kunnen we een groot gedeelte van die inkomsten gebruiken als kostprijsverlaging voor de organisatie. Op deze manier kunnen veel verenigingen en organisaties zonder al te grote investering hun event upgraden!’’

Klik hier voor de livestream van de NWPCS Hengstenkeuring

Klik hier voor het volledige programma en de groepsindeling