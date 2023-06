Oefendag bij Stal Smits in Steensel

Niemand minder dan wereldkampioene en jurylid Saskia Siebers is bereid gevonden om op deze oefendag de dressuurproeven te komen beoordelen. De dressuur wordt gereden op gras in een officiële dressuurring.

Het vaardigheidsparcours is gebouwd in een 100 x 40 meter zandpiste met geopad-bodem.

Aanmelden is mogelijk tot 09 juli door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie en het email-adres