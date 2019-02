Oefenmarathon en Dressuur / Vaardigheid Wierden

De dressuur wordt binnen verreden en de vaardigheid buiten wanneer het weer dat toelaat. Bij slecht weer vindt de vaardigheid ook binnen plaats.

De oefenmarathon bestaat uit vijf hindernissen waaronder de waterbak, gebouwd onder leiding van Arjan KleinJan, en aansluitend een vaardigheidsparcours.

Inschijven is mogelijk voor zowel de oefenmarathon als voor de officiële dressuur- en vaardigheidswedstrijd.

Startpashouders kunnen zich opgeven via MijnKnhs; impulsrijders en deelnemers voor de oefenmarathon via e-mail.

