Oefenparcours vaardigheid in Benningbroek

Om menners de ideale voorbereiding op wedstrijden te bieden, staat er dan een parcours dat is gebouwd door een officiële parcoursbouwer. Met twee personen kun je het parcours een uur huren. Tijdens dit uur kun je zo vaak als je wilt het parcours rijden. Dit biedt dus ook de mogelijkheid om eens andere lijnen te kiezen, krappere wendingen te proberen, meer snelheid te maken, de poorten van de andere kant te nemen, enzovoorts. Of je kunt juist vanuit de rust de poorten in stap of een sukkeldrafje nemen als je paard dat nodig heeft.

De regels

Je rijdt zelfstandig in dit uur en moet er zelf voor te zorgen dat de poorten op de door jou gewenste spoorbreedte staan. Wil je op tijd rijden? Neem dan iemand mee die kan klokken. Je kunt ook je eigen instructeur meenemen om je te begeleiden. Na het uur laat je het parcours weer netjes achter voor de volgende menners. Dus alle ballen weer op de pionnen en de mest opruimen. Het rijden met een cap is verplicht.

Reserveren en betalen doe je vooraf. Je betaalt 15 euro voor een uur. Bij afmelding drie dagen of korter voorafgaand aan je gereserveerde trainingstijd volgt geen teruggave van geld. Wil je komen trainen? Mail dan naar: [email protected].