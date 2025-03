Oefenwedstrijd Hengelo op 23 maart

Deze mogelijkheid wordt geboden om te oefenen voor het outdoorseizoen, jonge paarden en pony’s met het wedstrijdmennen kennis te laten maken, of als beginnende wedstrijdmenner aan de marathon te wennen. Het evenement vindt plaats op dezelfde locatie als de officiële samengestelde menwedstrijd.

Alle drie de onderdelen: dressuur, vaardigheid en marathon kunnen op één dag verreden worden, zodat deze wedstrijd laagdrempelig is voor hen die nog geen mogelijkheid hebben om een overnachting te organiseren.

De kosten bedragen 25 euro per aanspanning en opgeven is telefonisch mogelijk of via e-mail bij parcoursbouwer Bennie Steenblik.

