Oirschot 2022: Nederlanders aan de leiding in alle rubrieken

De 2* enkelspan pony’s trapten woensdag af, gevolgd door de 2* tweespan pony’s. Bij de enkelspannen staat Klaas van de Sande nu bovenaan. Hij wordt op de voet gevolgd door zijn vrouw Ellen van de Sande-Boot met een verschil van 0,13 strafpunt. Bij de tweespannen won Anouk de Haas, gevolgd door Jorn van Olst.

"Gewoon proberen"

Donderdag reden de 3* tweespannen en het eerste deel van de 3* enkelspannen hun proef. Rodinde Rutjens won bij de tweespannen. Met twee strafpunten meer eindigde de Deense Maria Buchwald achter Rutjens. “Ik ben heel blij met de pony’s”, vertelt Rodinde aan Hoefnet. “Er komt steeds meer ontspanning in, waardoor ik meer goede dingen kan laten zien. In de vorige proef moest je veel schakelen. Nu is dat iets minder en daardoor kun je met goede ontspanning de stelling en buiging beter laten zien.”

In de marathon heeft Rodinde minder verwachtingen. “Deze marathon zou normaal echt wat voor mij zijn. De hindernissen zijn iets langer, wel technisch en er zijn mogelijkheden om gas te geven.” Helaas liep haar marathonpony vorige week een wondje op tijdens een training. “Nu moet ik mijn dressuurspan inzetten voor de marathon. Eén van de pony’s loopt hier zijn zesde wedstrijd en hij heeft nog maar twee keer een marathon gelopen, naast een jonge pony. Ik wilde hem wel een keer meenemen in de marathon, maar dat stond nog op de planning en dat deed ik liever voor de eerste keer op een nationale wedstrijd. Ik ga dus gewoon kijken hoe het gaat zaterdag. Misschien kan ik rustig het gas gaan opvoeren, misschien ook niet. We gaan het gewoon proberen.”

Rodinde Rutjens

Beloning

Nadat het tweede deel van de 3* enkelspannen vrijdag de dressuur reed, kwam Henk Radstake met De Bekelaar’s Romero als beste naar voren met de score van 44.38 strafpunten. Op de tweede plaats staat de Deense Lise Halkjaer met 46.71 strafpunten. “Ik ben super tevreden”, reageert Henk Radstake enthousiast. “Hij deed verschrikkelijk zijn best, was super los door zijn lijf en was fijn te bewerken. Voor mijn gevoel heb ik vaker zo’n fijne proef gereden, maar dat werd niet altijd beloond. Dat dat nu wel gebeurde is heel erg fijn. Als je je realiseert dat we vorig jaar hier onze eerste wedstrijd reden, dan hebben we toch grote stappen gemaakt.”

Ook Henk gaat aftasten in de marathon zaterdag. “De marathon is een spelletje dat moet hij nog moet leren. Dat gaat helemaal goed komen met hem, daar heb ik alle vertrouwen in. Hij wil graag aanpakken, maar ik ga met verstand rijden. Hij moet het leuk blijven vinden en ik ga daarom anticiperen op wat hij zaterdag aanbied.”

Tevreden

Bij de vierspannen staat Marijke Hammink na de dressuur aan kop. Met haar score van 42.43 houdt ze Tinne Bax, de nummer twee, met meer dan 4 strafpunten op achterstand. Jan de Boer staat derde. “Met zo’n resultaat moet je wel tevreden zijn”, aldus Marijke Hammink. “De hele proef verliep zoals ik wilde. Ze waren ontspannen en gehoorzaam en ik kon er fijn aan rijden.” Voor de marathon heeft ze haar marathonpony bij, die voorop in het span zal staan. “Er zit vanalles in deze marathon, zoals langere lijnen en technische stukken. Het zijn natuurlijk acht hindernissen, maar de conditie van de pony’s is in orde. Ik heb een mooie uitgangspositie, maar het moet natuurlijk nog wel allemaal gebeuren!”

Donderdag kwam Richard Papens namens de FEI in Oirschot kijken naar de locatie, met het oog op het WK van 2023. Hij was vol lof over de locatie de uitstraling en organisatie.

