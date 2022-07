Oirschot 2022: Voorwaartse vaardigheid op slotdag

Trainen

“Daar was ik blij mee”, vertelt Melanie van de Bunt. Zij wist vandaag als enige foutloos binnen de tijd te blijven en won de 3* tweespannen. Melanie spande Storm (roepnaam: Sandro) in, die deze week zijn allereerste internationale wedstrijd liep. In de dressuur was hij super, maar dat is natuurlijk geen garantie dat hij vandaag ook fijn zou aanpakken. Ik was blij dat het een voorwaarts gebouwd parcours was, want als we veel kort moeten draaien kan Sandro soms nog wat heet worden.”

“We gingen naar Oirschot om te trainen eigenlijk. Ik heb de marathon niet gereden om te winnen en vandaag had ik ook geen verwachtingen. Maar als je dan aan het eind van de week bovenaan staat, op zo’n wedstrijd en met zo’n groot deelnemersveld, dan is dat echt wel gaaf!”

Marijke Hammink en Cédric Scherrer

Bij de vierspannen wist ook Marijke Hammink haar koppositie vast te houden. Voor haar rolde vandaag een bal van poort drie, maar de voorsprong op Yannik Scherrer (SUI), die dubbel foutloos bleef, was groot genoeg om met de winst huiswaarts te keren.

Bij de 3* enkelspan pony’s waren de verschillen voordat de vaardigheid begon klein. De nummer twee tot en met zeven stond op minder dan een bal afstand van elkaar. Cédric Scherrer behield zijn eerste plaats. Katja Berlage (GER) reed een super snelle foutloze ronde en klom daarmee, door ballen en tijdsoverschrijding van anderen, van de achtste naar de tweede plek. Lise Halkjaer (DEN) eindigde als derde.

Marijke Hammink

0.01 verschil

Voor Jur Baijens (2* enkelspan) vielen vandaag vier ballen, maar hij bleef binnen de tijd. Zijn concurente Oceane Naniot (FR) raakte ook vier kegels en moest strafpunten voor tijdsoverschrijding incasseren. Daardoor won Jur, gevolgd door Larissa Jansma en Ann Bax (BEL).

Ook bij de 2* tweespannen wist de winnaar na de dressuur en marathon die te behouden na de vaardigheid. Tim Schäfferhof (GER) tikte er een bal af op poort twee, twaalf en twintig en liep 0.61 strafpunten voor tijd op. Het scheelde maar 0.01 strafpunt of Jorn van Olst was hem voorbijgegaan. Voor hem vielen twee ballen en hij bleef binnen de tijd. Rowan Timmer werd derde.

Jur Baijens

