Oirschot annuleert internationale wedstrijd

De internationale wedstrijd is van de kalender gehaald. Onder de naam ISAH Pony Driving 2021 vindt de nationale titelstrijd in alle disciplines van het ponymennen plaats. Hiervoor kan worden ingeschreven via MijnKNHS.

Ook de jeugdmenners komen aan start. De inschrijving voor de jeugdrubrieken wordt gecoördineerd door de mendistricten.