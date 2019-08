Oirschot gaat internationaal

Onder naam Isah Pony Driving wordt in Oirschot van 9 tot en met 12 juli 2020 opnieuw het Nederlands Kampioenschap voor de rubrieken enkelspan, tweespan en vierspan pony’s in de klasse Z georganiseerd en staan er CAI2* rubrieken op het programma voor de pony’s.

De wedstrijd op de terreinen van Steenhof Stables in Oost-, West- Middelbeers is inmiddels opgenomen in de FEI kalender 2020.

Klik hier voor meer informatie over Oirschot.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.