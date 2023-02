Oirschot maakt zich op voor het WK Ponymennen

Vorig jaar werd de generale repetitie van het WK al gehouden tijdens de internationale menwedstrijd in Oirschot. De wedstrijd in Oirschot is de enige internationale menwedstrijd zijn die zich uitsluitend focust op enkel-, twee en vierspan pony’s. Er worden dit jaar ruim honderd menners verwacht die gaan strijden om de hoogst haalbare titel.

Programma

Het programma van het WK Ponymennen is inmiddels bekend: