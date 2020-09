Olympia, The London International Horse Show 2020 is geannuleerd

De laatste maanden heeft de organisatie alle opties bekeken om het evenement te laten plaatsvinden waarbij de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen gegarandeerd kan worden. Helaas is de organisatie tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om het evenement in december 2020 te laten plaatsvinden gezien de commerciële impact van de social distancing eisen en de vele extra maatregelen rondom Covid-19.

Met het wegvallen van London Olympia vervalt ook de Wereldbekerwedstrijd vierspannen die daar één van de hoogtepunten van het programma vormt.

De overgebleven wedstrijden zijn:

Lyon (FRA) 31 October-1 November 2020 Budapest (HUN) 28-29 November 2020 Geneva (SUI) 12-13 December 2020 Mechelen (BEL) 26-30 December 2020 Leipzig (GER) 14-17 January 2021

Bordeaux (FRA) – Finale 4-7 February 2021

De 2021 editie van Olympia wordt gehouden van woensdag 14 tot en met maandag 20 december.

