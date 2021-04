Online condoleanceregister gelanceerd ter nagedachtenis van Prins Philip

Prins Philip reed polo, mende en was voorzitter van de FEI in de meest revolutionaire periode van de sport. Hij ondersteunde niet-olympische disciplines, gebruikte zijn technische interesse voor het ontwikkelen van rijtuigen voor wedstrijden en stimuleerde de betrokkenheid van jongeren bij de sport.

De Royal Windsor Horse Show, waarvan hij 30 jaar voorzitter was, organiseert een eerbetoon vanuit de paardenwereld. Hiermee wordt het leven van een opmerkelijke man gevierd en herdacht.

Condoleanceregister

Op de website horseworldremembers.co.uk is 13 op april een online condoleanceregister gelanceerd. Dit wordt een verzameling van herinneringen en eerbetonen aan de Prins. Iedereen in de hippische wereld wordt gevraagd een eenvoudige boodschap in te sturen. Dit kan een persoonlijk bericht zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een bedankje zijn voor zijn bijdrage aan de paardensport.

Tijdens de Royal Windsor Horse Show wordt, ter nagedachtenis van de Prins, een Puissance Wall neergezet. De muur krijgt een centrale plaats op het evenement. Daarnaast ontvangt de Koningin een fysiek exemplaar van het condoleanceboek, met daarin berichten van de online inzendingen.