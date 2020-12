Online KNHS College Tour Mennen Vaardigheid met Wereldkampioenen

Deze online menavond staat in het teken van de vaardigheid. Saskia Siebers en Rudolf Pestman schitteren regelmatig op de internationale wedstrijden en dan met name in de vaardigheid. Door ijzersterk te rijden hebben zij al heel veel vaardigheidsparcoursen op hun naam weten te schrijven. Hoe zorg je dat je foutloos blijft en een snelle tijd rijdt? Dressuurmatig trainen is heel belangrijk. Je paard moet goed in de hand staan en vooruit en terug kunnen schakelen. Pas dan kun je strakke lijnen rijden en snelheid maken.

Saskia Siebers

Paarden spelen een hoofdrol in het leven van fysiotherapeut Saskia Siebers. Al vroeg was ze besmet met dit ‘gezonde’ virus. Sinds tien jaar is het mennen voor Saskia en haar man een ‘way of live’ geworden. Ze is samen met haar kampioenspaard Axel onderaan begonnen en samen zijn ze naar de top gereden. Ze heeft drie Nederlandse titels op haar naam staan en mooie resultaten geboekt op diversen WK’s. In 2016 heeft ze individueel brons gehaald, twee jaar later in Kronenberg individueel zilver en goud met het team. Twee maanden geleden heeft Saskia er nog een schepje bovenop gedaan en op schitterende wijze individueel en met het team goud gewonnen op het Wereldkampioenschap in het Franse Pau.

Saskia is een voorbeeld voor velen hoe je de sport moet beoefenen. Ze staat bekend om haar fijne stijl van rijden met een fijne motoriek. Saskia besteed veel tijd aan de basis, want dat is het fundament voor de rest. Ze rijdt haar paard Axel ook onder het zadel in de klasse Z1 dressuur. Ze is van mening dat haar goede prestaties in tuig te maken hebben met de goede basis onder het zadel. Naast Axel heeft ze inmiddels nog een tweede paard Guus en hiermee is ze in het B-kader opgenomen.

Rudolf Pestman

Rudolf is op 10-jarige leeftijd gestart met zijn carrière in de paardensport. Eerst onder het zadel en daarna met mennen. Na diverse successen in Nederland waaronder zeven keer de Nederlandse kampioenstitel in dressuur, vaardigheid en samengesteld mennen besloot hij in 2012 om het internationaal te gaan proberen. Dit bracht Rudolf zijn carrière in sneltreinvaart en sinds enkele jaren is hij samen met zijn paard Diesel opgenomen in het A-kader. Ook met zijn tweede paard Fair Play D timmert hij stevig aan de weg. Tijdens de dagelijkse trainingen wisselen mennen, onder de man rijden en longeren elkaar af. Rudolf heeft deelgenomen aan vijf wereldkampioenschappen en heeft een schitterende gouden medaille gewonnen in de vaardigheid. In oktober dit jaar heeft hij tijdens het WK in Pau goud behaald met het team en individueel een mooie vijfde plaats behaald.

Naast het trainen en de wedstrijden is Rudolf als ORUN instructeur veel in de rijbaan te vinden als hij les geeft aan ruiters en menners, zowel in binnen- als buitenland. De rode draad is veelzijdigheid en veel leren van anderen met als belangrijkste ingrediënt: heel veel plezier met paarden en de mensen er om heen.

Gratis

Speciaal voor menners met een startlicentie is deze online KNHS College Tour gratis. De KNHS wil graag iets extra’s doen voor alle startlicentiehouders Mennen, die door het geldende overheidsverbod op wedstrijden minder gebruik kunnen maken van de startlicentie. Heb je een startpas onder het zadel en wil je deze College Tour ook gratis volgen? Neem dan contact op met de KNHS Servicedesk.

Informatie

Datum: Woensdagavond 13 januari 2021

Locatie: Nationaal Hippisch Centrum Ermelo. Let op! De avond volgen doe je thuis via livestream.

Tijd: 19:00 – 21:00 uur

Entree: Gratis voor startpashouders Mennen, € 20,- voor leden en voor niet-leden: € 30,-

Theoriepunten voor instructeurs met een licentie: 50 theoriepunten op de basiskwalificatie (deze punten worden automatisch bijgeschreven).

Ben je verhinderd op 13 januari? Geen probleem, de opname van deze College Tour blijft beschikbaar. Kies een moment en tijd welke jou het beste uitkomt en kijk deze interessante College Tour gewoon thuis vanaf je eigen bank en eigen beeldscherm.

Aanmelden

Menners met een startlicentie hebben een e-mail ontvangen met daarin informatie over het gratis deelnemen aan deze KNHS College Tour Mennen. Heb je wel een startlicentie mennen, maar heb je geen e-mail ontvangen hierover? Neem dan contact op met onze Servicedesk via [email protected] of stuur een Whatsapp bericht naar 06-22645441.

Klik hier om je aan te melden als je geen startlicentie mennen of startpas onder het zadel hebt en deze KNHS College Tour graag wilt volgen.

Inschrijven via Mijn KNHS