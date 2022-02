Ontknoping EGM Indoor Men Competitie Heeze

Door de coronamaatregelen werd de IMC dit seizoen over twee wedstrijden verreden, maar de spanning en gezelligheid was er niet minder om. De gezellige horecagelegenheid van Manege Meulendijks mocht weer open en alle aanwezigen, publiek en rijders, waren in opperbeste stemming aan het genieten van de rijdende combinaties onder het genot van een hapje en een drankje.

Parcoursbouwer Ties van Gog en zijn team hadden wederom een parcours gebouwd waarin snelheid en techniek hand in hand gingen. Veel deelnemers verkeken zich op poort H6 en de listig neergezette H12, waar in de eerste manche dus geregeld een balletje van een oranje kegel viel.

In de tweede manche pasten de meeste menners beter op, maar H6 bleef bij hoge snelheid een lastig te nemen poort.

De prijsuitreiking is uitgesteld tot 19 februari

