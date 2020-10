Ontspanning in coronatijd: Horse Escape Rit in Laar

De Horse Escape Rit Laar is gebaseerd op het principe van een escaperoom met het verschil dat je een mooie tocht rijdt door de Weerterbossen bij het dorpje Laar, in plaats van opgesloten worden in een kamer.

De zestig ruiters en menners, verdeeld over teams, konden kiezen tussen een route van 15 of 25 kilometer en hadden onderweg vier opdrachten met puzzels uit te voeren, waarmee de vier cijfers van een cijfercode te verdienen waren. Met kannen water moest een wipwap worden gekanteld, stokpaardjes naar hun juiste stal worden gebracht, met een mondkapje voor de ogen een traject stappen en het sluiten van de poorten van een doolhof.

Aan het eind van de rit wachtte een kist met een cijferslot. De winnaar van de rit was het team die de kist wist te openen én daarnaast de puzzels het snelst had opgelost (en niet degene die het eerst binnen was).

Deelnemen aan een Horse Escape Rit is voor elke ruiter of menner mogelijk, ongeacht het niveau. Bij elke puzzel staan mensen van de organisatie om uitleg te geven en voor de puzzels hoef je niet af te stijgen of van de koets te komen. Samenwerken is belangrijk én gezelliger, dus je doet als team van twee tot vier personen mee in verschillende samenstellingen: ruiters, menners, menners en ruiters, of ruiters / menners en fietsers.

Vanwege de coronamaatregelen was de kantine gesloten, stonden veel puzzels dubbel opgesteld en vond er ook geen prijsuitreiking plaats. De teams konden op eigen tijd de rit en puzzels rijden en na afloop naar huis. De organisatie en deelnemers kijken terug op een zeer geslaagde dag.